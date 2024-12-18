UEA: Kömür talebi 2027'ye kadar rekor kırmaya devam edecek

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Kömür 2024 raporuna göre, küresel kömür kullanımının bu yıl 8,77 milyar tona yükselerek rekor kıracağı tahmin ediliyor.

Kömür fiyatları hali hazırda 2017-2019 dönemi ortalamasının yüzde 50 üzerinde seyrederken, dünyadaki kömür üretiminin de bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, yenilenebilir enerji kapasitesinin güçlü şekilde büyümeye devam etmesi ve elektrik üretimindeki payının artmasına bağlı olarak, dünyadaki kömür talebinin 2027'ye kadar söz konusu rekor seviyeye yakın seyredeceği öngörülüyor.