Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Athletic Bilbao ile Rangers kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Rangers Park'da oynanan ilk müsabaka 0-0 sonuçlanmıştı. Rövanş maçına gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın başlama saati ve muhtemel kadrosu...
Athletic Bilbao- Rangers maçına sayılı saatler kaldı. Rangers Park'da oynanan ilk karşılaşmanın 0-0 sonuçlanmasıyla gözler rövanş maçına çevrildi. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları ve muhtemel kadrosunu araştırıyor. Peki, Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ATHLETİC BİLBAO- RANGERS MAÇI NE ZAMAN?
Athletic Bilbao- Rangers maçı 17 Nisan Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.
ATHLETİC BİLBAO- RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
San Mames Barria'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.