UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam yarı finale yükselecek son dört takım netleşecek. İlk maçta Londra'da Tottenham ile 1-1 berabere kalan Eintracht Frankfurt, bu kez kendi sahasında rövanş mücadelesine çıkıyor. Futbol tutkunları, bu kritik karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini merakla araştırıyor. Almanya temsilcisi, ilk karşılaşmada etkili bir performans sergilemiş; genç yıldız Ekitike, ceza sahası dışından attığı klas golle takımını öne geçirmişti. Ancak Frankfurt, skoru koruyamayınca mücadele eşitlikle sona ermişti. Peki, Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?