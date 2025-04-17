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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi çeyrek final: Frankfurt- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Frankfurt- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Frankfurt ile Tothenham kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Londra'da oynanan ilk müsabaka 1-1 sonuçlanmıştı. Rövanş maçına gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Frankfurt- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın başlama saati ve muhtemel kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:25
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        1

        UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam yarı finale yükselecek son dört takım netleşecek. İlk maçta Londra'da Tottenham ile 1-1 berabere kalan Eintracht Frankfurt, bu kez kendi sahasında rövanş mücadelesine çıkıyor. Futbol tutkunları, bu kritik karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini merakla araştırıyor. Almanya temsilcisi, ilk karşılaşmada etkili bir performans sergilemiş; genç yıldız Ekitike, ceza sahası dışından attığı klas golle takımını öne geçirmişti. Ancak Frankfurt, skoru koruyamayınca mücadele eşitlikle sona ermişti. Peki, Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        2

        FRANKFURT- TOTHENHAM MAÇI NE ZAMAN?

        Frankfurt- Tothenham maçı 17 Nisan Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.

        FRANKFURT- TOTHENHAM CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        3

        FRANKFURT- TOTHENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Frankfurt Arena'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

        4

        FRANKFURT MUHTEMEL 11

        Kaua Santos, Kristensen, Tuta, Koch, Theate, Skhiri, Larsson, Bahoya, Götze, Brown, Ekitike

        5

        TOTHENHAM MUHTEMEL 11

        Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Tel, Solanke

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