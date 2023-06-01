Tecrübeli teknik adam, "Gerçek şu ki hepimiz çok üzgünüz. Ölü gibi yorgunuz. Haksızlığa uğradığımızı hissederek ölü gibi dönüyoruz. İspanyol gibi görünen bir hakemin olduğu yoğun, maskülen, canlı bir oyundu.