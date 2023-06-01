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UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

Roma ve Sevilla'nın karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, penaltılarla kupaya uzanan taraf oldu. Mourinho ise ödül töreninde skandal bir harekete imza attı. Daha sonra yaptığı açıklamalarda karşılaşmanın hakemi ve kendi geleceği hakkında konuştu

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  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmanın ardından Roma'yı penaltılar sonucunda 4-1 mağlup ederek 7'nci kez kupayı müzesine götürdü.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa kupası finalinde kaybeden taraf oldu.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Kariyerinde bu zamana kadar 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Konferans Ligi finaline çıkan Mourinho, bu maçların tamamında kupanın sahibi olmuştu.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Maçın genel bölümünde sinirlerine zaman zaman hakim olamayan Portekizli teknik adam, maçtan sonra da ilginç bir harekete imza attı.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Mourinho, maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde ikincilik madalyasını daha önce alıp direkt soyunma odasına yöneldi. 
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Tecrübeli hoca, kazandığı ikincilik madalyasını ise tribünden bir Roma taraftarına verdi.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Mourinho, daha sonra karşılaşma ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Mourinho, karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor'a da tepki göstererek haksız bir şekilde mağlup olduklarını söyledi.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Tecrübeli teknik adam, "Gerçek şu ki hepimiz çok üzgünüz. Ölü gibi yorgunuz. Haksızlığa uğradığımızı hissederek ölü gibi dönüyoruz. İspanyol gibi görünen bir hakemin olduğu yoğun, maskülen, canlı bir oyundu.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Sürekli sarı kartını kullandı. Lamela'nın ikinci sarıyı görmesi gerekirken görmemesi ve penaltıyı gole çevirmesi adaletsizliği gösteriyor." ifadelerini kullandı.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Mourinho kulüpteki geleceğine ilişkin ise şu açıklamarı yaptı; "Pazartesi günü tatile gidiyorum. Ondan önce kulüple görüşecek vaktimiz olursa konuşuruz yoksa tatilden sonra görüşeceğiz. Takımım için savaşmalıyım, bu nedenle kesinlikle kalacağımı söylemiyorum.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Ben ciddi bir adamım. Diğer kulüplerle temas kurarsam bunu ilk önce yönetimin öğreneceğini onlara söylemiştim. Ben her zaman dürüst oldum. Sözleşmem 1 yıl devam ediyor, gerçek bu." 
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

    Sadece Portekiz Milli Takımı için görüşmelerim olmuştu, ondan sonra da hiçbir takımla şuana kadar görüşmedim" açıklamasını yaptı.
  • UEFA Avrupa Ligi finalinde elenen Jose Mourinho'dan, skandal hareket!

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