UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Organizasyonun 3. haftasında Galatasaray Elfsborg'u konuk ederken, Fenerbahçe Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Geri sayım sürerken UEFA Avrupa Ligi maç takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi GS, FB, BJK maç programı ve canlı yayın kanalları…