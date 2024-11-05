UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Organizasyonun 4. haftasında Galatasaray, evinde Tottenham’ı ağırlarken, Fenerbahçe ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Az Alkmaar’a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Malmö ile karşılaşacak. Geri sayım sürerken UEFA Avrupa Ligi maç takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi GS, FB, BJK maç programı ve canlı yayın kanalları…