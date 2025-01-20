Süper Lig’de 20. hafta maçlarını tamamlayan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasına odaklandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 hafta geride kalırken 7. Hafta maç programı da belli oldu. Organizasyonun 4. haftasında Galatasaray Dinamo Kiev ile Beşiktaş Athletic Bilbao ile Fenerbahçe Lyon ile mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maç fikstürü futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta? İşte, 7. Hafta UEFA Avrupa Ligi maç takvimi…