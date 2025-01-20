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        Haberler Bilgi Spor UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ 7. HAFTA || Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları tarihleri

        UEFA Avrupa Ligi maç programı 7. Hafta için araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç fikstürleri futbolseverler tarafından inceleniyor. Ligin 4. haftasında Galatasaray, evinde Dinamo Kiev'i ağırlarken, Beşiktaş ise İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise sahasında Lyon ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:11
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        Süper Lig’de 20. hafta maçlarını tamamlayan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasına odaklandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 hafta geride kalırken 7. Hafta maç programı da belli oldu. Organizasyonun 4. haftasında Galatasaray Dinamo Kiev ile Beşiktaş Athletic Bilbao ile Fenerbahçe Lyon ile mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maç fikstürü futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta? İşte, 7. Hafta UEFA Avrupa Ligi maç takvimi…

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        UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi 7. Hafta maç tarihleri belli oldu.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda 7. hafta mücadeleleri, 21-22 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

        Galatasaray’ın Avrupa maçı 21 Ocak 2025 Salı günü, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçları ise 22 Ocak 2025 Çarşamba günü oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

        Galatasaray, ligin 7. haftasında sahasında Dinamo Kiev’i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele, 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da başlayacak.

        Beşiktaş, evinde Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı, 22 Ocak Çarşamba günü 18:30'da başlayacak.

        Fenerbahçe sahasında Lyon ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Lyon mücadelesi, 23 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

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        GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30

        30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

        30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

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        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon 20.45

        30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe 23.00

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        UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMATI

        Format değişikliğine gidilen organizasyonda, 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

        9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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