UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 8. ve son hafta maçları ile sona erdi. Lig aşamasının sona ermesinin ardından, gözler play-off turu ve son 16 maçlarına çevrilecek. Bu kapsamda play-off turuna kalmayı garantileyen Fenerbahçe'nin, FCSB deplasmanında alacağı sonuç, muhtemel rakiplerini belirledi. Fenerbahçe'nin rakibi Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin ardından açıklanacak. Peki, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?" İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tarihi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı. 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi kura çekimi ile play-off turu eşleşmeleri belli olacak. Bu kapsamda Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla play-off turuna katılmayı garantileyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, FCSB maçının ardından açıklık kazanacak. Avrupa Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Peki, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?" İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi' kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest veya Viktoria Plzeň olacak. Fenerbahçe'nin rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
Eleme Turu Play-off Maçları: 19 ve 26 Şubat 2026
Son 16, Çeyrek Final, Yarı Final Kura Çekimleri: 27 Şubat 2026
Son 16: 12 ve 19 Mart 2026
Çeyrek Finaller: 9 ve 16 Nisan 2026
Yarı Finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026
Final: 20 Mayıs 2026 (İstanbul)