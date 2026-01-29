Habertürk
        UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu?

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 8. ve son hafta maçları ile sona erdi. Lig aşamasının sona ermesinin ardından, gözler play-off turu ve son 16 maçlarına çevrilecek. Bu kapsamda play-off turuna kalmayı garantileyen Fenerbahçe'nin, FCSB deplasmanında alacağı sonuç, muhtemel rakiplerini belirledi. Fenerbahçe'nin rakibi Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin ardından açıklanacak. Peki, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?" İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tarihi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

        Giriş: 29.01.2026 - 22:11 Güncelleme: 30.01.2026 - 01:19
        1

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı. 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi kura çekimi ile play-off turu eşleşmeleri belli olacak. Bu kapsamda Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla play-off turuna katılmayı garantileyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, FCSB maçının ardından açıklık kazanacak. Avrupa Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Peki, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?" İşte detaylar...

        2

        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

        3

        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Avrupa Ligi' kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

        Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest veya Viktoria Plzeň olacak. Fenerbahçe'nin rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

        5

        UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

        Eleme Turu Play-off Maçları: 19 ve 26 Şubat 2026

        Son 16, Çeyrek Final, Yarı Final Kura Çekimleri: 27 Şubat 2026

        Son 16: 12 ve 19 Mart 2026

        Çeyrek Finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

        Yarı Finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

        Final: 20 Mayıs 2026 (İstanbul)

