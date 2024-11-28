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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi puan durumu 28 Kasım 2024 | Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçları ile devam etti. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ülke puanı adına kritik maçlara çıktı. Bu yıl yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 8 maça çıkacak. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:06
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        UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi heyecanı 5'inci hafta maçları ile devam etti. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde ilk maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte detaylar...

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        UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025

        UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 1 mağlubiyetle 8 puanla 15. sırada yer alıyor.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta sonunda topladığı 6 puanla 22. sırada yer alıyor.

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        AVRUPA LİGİ 5. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

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        AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        1- Lazio 13 puan

        2-Athletic Bilbao 13

        4-Galatasaray 11 puan

        4-Anderlecth 11 puan

        5-Ajax 10 puan

        6-Lyon 10 puan

        7-Frankfurt 10 puan

        8-Tottenham 9 puan

        15- Beşiktaş 8 puan

        22-Beşiktaş 6 puan

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