UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi heyecanı 5'inci hafta maçları ile devam etti. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde ilk maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte detaylar...