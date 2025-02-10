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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak play-off turu ilk maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:04 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:06
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        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
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        FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacak olan Club Brugge-Atalanta müsabakasını yönetecek.

        12 Şubat Çarşamba günü Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

        Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler yapacak. Mücadelede Pol van Boekel (Hollanda) VAR, Willy Delajod (Fransa) AVAR olarak görev alacak.

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