Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor UEFA İSİM LİSTESİNDE SON SAATLER! UEFA isim listesi ne zaman verilecek, kadro bildirimi saat kaçta bitecek?

        UEFA isim listesi ne zaman verilecek, kadro bildirimi saat kaçta bitecek?

        UEFA isim listesinde son saatlere girildi. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar, turnuvalar başlamadan önce kadrolarını belirtilen tarih ve saatte UEFA'ya bildirmek durumundadır. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir transfer döneminde yeni takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. Peki, UEFA isim listesi ne zaman verilecek, kadro bildirimi saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 19:14 Güncelleme: 03.09.2024 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar için UEFA kadro bildiriminde son güne girildi. Kadro bildirimleri, "A Listesi" ve "B Listesi" olarak ikiye ayrılır. A Listesi'nde 25 oyuncu bulunur ve bu oyuncuların en az 8'inin kulübte yetişmiş oyuncu olması gerekmektedir. B Listesi, 21 yaş altı ve kulübe kayıtlı genç oyuncular için kullanılır ve daha esnektir. UEFA kadro bildirimi, lig aşaması öncesinde ve ocak trasfer döneminde (Ara transfer sezonu) yapılmaktadır. İşte UEFA kadro bildirimine ilişkin tüm ayrıntılar...

        2

        UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar, UEFA kadro bildirimini en geç, Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'de yapabilecek.

        3

        İŞTE AVRUPA'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARIN YENİ SEZON TRANSFERLERİ

        FENERBAHÇE

        Youssef En-Nesyri

        Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)

        Allan Saint Maximin

        Oğuz Aydın

        Sofyan Amrabat

        Levent Mercan

        Cenk Tosun

        4

        GALATASARAY

        Victor Osimhen

        İsmail Jakobs

        Gabriel Sara

        Elias Jelert

        Michy Batshuayi

        5

        BEŞİKTAŞ

        Felix Uduokhai

        Cher Ndour

        Rafa Silva

        Paulista

        İmmobile

        Can Keleş

        Emirhan Topçu

        6

        BAŞAKŞEHİR

        Jerome Opoku

        Ousseynou Ba

        Miguel Crespo

        Matchoi Djalo

        Berat Özdemir

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        Avcılar'da korku anları
        Avcılar'da korku anları
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?