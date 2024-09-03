Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar için UEFA kadro bildiriminde son güne girildi. Kadro bildirimleri, "A Listesi" ve "B Listesi" olarak ikiye ayrılır. A Listesi'nde 25 oyuncu bulunur ve bu oyuncuların en az 8'inin kulübte yetişmiş oyuncu olması gerekmektedir. B Listesi, 21 yaş altı ve kulübe kayıtlı genç oyuncular için kullanılır ve daha esnektir. UEFA kadro bildirimi, lig aşaması öncesinde ve ocak trasfer döneminde (Ara transfer sezonu) yapılmaktadır. İşte UEFA kadro bildirimine ilişkin tüm ayrıntılar...