Club Brugge- Borussia Dortmund maçına sayılı saatler kaldı. Alman ekibi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 2-0 kaybetti ve kupayı son anda elinden kaçırdı. Bu sezonda ise Nuri Şahin yönetimindeki sarı- siyahlılar, Club Brugge deplasmanında kazanarak turnuvaya güzel başlangıç yapmayı hedefliyor. Öte yandan geçen sezon ligini şampiyon olarak tamamlayan Belçika ekibi, evinde zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar çıkarmak istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor ve takip ediyor. Peki, Club Brugge- Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...