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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:54
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        Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

        Yarın

        20.45 Club Brugge - Aston Villa

        23.00 Borussia Dortmund - Lille

        23.00 PSV Eindhoven - Arsenal

        23.00 Real Madrid - Atletico Madrid

        5 Mart Çarşamba

        20.45 Feyenoord - Inter

        23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen

        23.00 Benfica - Barcelona

        23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool

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