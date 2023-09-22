Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü Tete'den - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü Tete'den

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 88. dakikasında attığı golle takımına 1 puanı getiren Tete'nin bu golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haftanın golü Tete'den
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete kaydetti. Boey'in golünün asistini de yapan 23 yaşındaki, hem maçın oyuncusu seçilmiş hem de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti.

        Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü oylamasından lider çıkan da yine Brezilyalı futbolcu oldu. Bu alanda Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Felix ve Sevilla'dan Fulgini ile yarışan Tete, rakiplerini geride bırakmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"