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        Haberler Bilgi Spor UEFA ÜLKE PUAN DURUMU: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanda?

        Türkiye, UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanda?

        UEFA Avrupa Ligi maçlarına sayılı saatler kaldı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'daki son grup maçlarına bu akşam çıkacak. Son hafta öncesi, Galatasaray ilk 24 takım arasında yer almayı garantiledi. 23. Fenerbahçe ve 24. sırada bulunan Beşiktaş'ın kaderi ise bu akşamki maçların sonucuyla netlik kazanacak. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? Avrupa Ligi'nde alınan galibiyet ve beraberlikte kaç puan veriliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:03
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        Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan müsabakalarla üst tura yükselen takımlar belli oldu. Öte yandan bugün UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları oynanacak. Bu kapsamda futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasının güncel tablosunu araştırmaya başladı. Peki, ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

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        UEFA ÜLKE PUAN TABLOSU

        1- İngiltere 103.517

        2- İtalya 89.918

        3- İspanya 84.703

        4- Almanya 80.660

        5- Fransa 67.379

        6- Hollanda 61.900

        7- Portekiz 59.466

        8- Belçika 52.900

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        9- Çekya 42.650

        10- TÜRKİYE 41.700

        11- Yunanistan 35.250

        12- Norveç 35.000

        13- Avusturya 34.700

        14- İskoçya 33.100

        15- İsviçre 32.675

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        AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET VE BERAERLİĞİN PUAN KATKISI

        UEFA Avrupa Ligi'nde her galibiyet ülke puanına 400, her beraberlik ise 200 puan kazandırıyor.Bu akşam üç temsilcimiz de sahadan zaferle ayrılırsa, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bu durumda ülke puanına toplamda 1.200 puan eklenmiş olacak.

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        En yakın rakibimiz Çekya ile aradaki fark büyük ölçüde kapanacak. Türkiye'nin puanı 42.900'e yükselecek. Çekya ekiplerinin alacağı sonuçlar, sıralamada eşitlenmemize ya da farkın iyice azalmasına neden olabilir.

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