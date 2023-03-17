2024-25 SEZONUNDA 5 TAKIM OLACAK

Avrupa kupalarında temsilcisi kalmayan Türkiye, ülke puanı klasmanında 12. sırada yer alıyor. Türkiye sezonu, İsviçre ekibi Basel’in performansına göre 12 ya da 13. sırada tamamlayacak. Türkiye her iki şartta da, 2024-25 sezonunda UEFA turnuvalarına 5 takım gönderecek.