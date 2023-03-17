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UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde?

Fenerbahçe ve Sivasspor'un da elenmesi ile birlikte Avrupa'da mücadele eden Türk takımı kalmazken, sezon genelinde ülke puanına en çok katkı yapan takımlar da belli oldu. Öte yandan son 5 yılda ülke puanına en fazla katkı yapan Türk takımı ünvanı da değişti. Peki Türkiye 2024-25 sezonunda UEFA turnuvalarına kaç takım gönderecek? İşte detaylar ve Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki son durumu

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  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Sezona Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elenerek başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı ve son 16 turunda Sevilla'ya elenerek ülke puanına 21.0 puan katkı yaptı.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Başakşehir, son 16 turunda Gent'e elenerek ülke puanına 17.0 puan katkı yaptı.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Sezona UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Malmö'ye elenerek başlayan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirdi ancak son 16 turunda Fiorentina'ya elenerek ülke puanına 10.0 puan katkıda bulundu.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Sezona Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kopenhag'a elenerek başlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayıp UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne düştü. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Turu'nda Basel'e elenen Trabzonspor, ülke puanına 8.5 puan katkı yaptı.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Konyaspor, bu turda BATE Borisov'u eledi ancak 3. Eleme Turu'nda Vaduz'a elenerek ülke puanına 2.5 puan katkıda bulundu.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    2024-25 SEZONUNDA 5 TAKIM OLACAK

    Avrupa kupalarında temsilcisi kalmayan Türkiye, ülke puanı klasmanında 12. sırada yer alıyor. Türkiye sezonu, İsviçre ekibi Basel’in performansına göre 12 ya da 13. sırada tamamlayacak. Türkiye her iki şartta da, 2024-25 sezonunda UEFA turnuvalarına 5 takım gönderecek.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1 ve Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Süper Lig’de 2023-24 şampiyonu, Devler Ligi gruplarına kalabilmek 1, Süper Lig ikincisi 3 eleme turu oynayacak.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    5 YILLIK TABLODA FENERBAHÇE ZİRVEDE

    Öte yandan Fenerbahçe, Sevilla galibiyetiyle son 5 yılda ülke puanına en fazla katkı yapan Türk takımı ünvanını Galatasaray'dan devraldı.
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Toplam 10 Türk takımının boy gösterdiği UEFA turnuvalarında, takımlar ve takımların ülke puanına katkısı şöyle:
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Fenerbahçe: 36,5
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Galatasaray: 35,5
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Başakşehir: 34,5
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Sivasspor: 17,5
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Beşiktaş: 17
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Trabzonspor: 13 
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Konyaspor: 2,5
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Malatyaspor: 2,5
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Akhisarspor: 1
  • UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri

    Alanyaspor: 0,5

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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