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        Haberler Spor Futbol UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi İstanbul'da toplandı - Futbol Haberleri

        UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi İstanbul'da toplandı

        UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılındaki ilk toplantısını UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:02
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        UEFA Komitesi İstanbul'da toplandı
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        UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Etiler Le Meridien Otel'de UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıya UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi üyeleri katıldı.

        Toplantıda, futbolun genel sorunlarıyla ilgili konuşulduğu belirtildi.

        Toplantının ardından açıklamada bulunulmadı.

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