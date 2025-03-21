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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: İspanya- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: İspanya- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Stadion Feijenoord'da oynanan maçta Hollanda ile İspanya 2-2 berabere kaldı. İspanya'da oynanacak rövanş öncesinde galip gelen taraf UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselecek. Eşitlik bozulmadığı taktirde maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de taraflar birbirine üstünlük sağlayamazsa seri penaltı atışları yapılacak. Peki, İspanya- Hollanda rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya- Hollanda karşılaşmasının tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:53
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        İspanya- Hollanda maçı için geri sayım başladı. Estadio de Mestalla'da oynanacak mücadele öncesinde İspanya- Hollanda rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Hollanda'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, İspanya- Hollanda maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

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        İSPANYA- HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

        İspanya- Hollanda çeyrek final rövanş maçı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak.

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        İSPANYA- HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen çeyrek final ilk etap karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Hollanda ile İspanya toplamda 13 maça çıktı. Müsabakaların altısını Hollanda kazanırken beş mücadeleden İspanya üstün ayrıldı. Aralarında oynanan iki karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        Öte yandan iki takım 2010 yılında Dünya Kupası finalinde karşılaşmış, normal süresi 0-0 biten maçta, uzatmalarda (117. dk) İniesta golü atıp ülkesine Dünya Kupası'nı kazandırmıştı.

        2014 yılında oynanan Dünya Kupası grup aşamasında ise Hollanda rakibini 5-1 yenerek ezici üstünlük sağlamıştı.

        2015 yılında oynanan Uluslararası hazırlık müsabakasını Hollanda 2-0 kazanırken, 2020 yılında aralarında oynanan mücadele 1-1 sonuçlanmıştı.

        Son olarak geçtiğimiz günlerde oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçı 2-2 sona erdi.

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        İSPANYA MUHTEMEL 11

        Raya, Porro, Asencio, Normand, Cucurella, Zubimendi, Ruiz, Yamal, Pedri, Williams, Morata

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        HOLLANDA MUHTEMEL 11

        Verbruggen, Frimpong, De Light, Van Dijk, Hato, Koopmeiners, De Jong, Rejinders, Simons, Gakpo, Brobbey

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