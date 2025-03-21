UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Almanya- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. San Siro'da oynanan maçta Almanya 1-0 geriye düştüğü maçta İtalya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Turu geçen ekip UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselecek. Peki, "Almanya- İtalya rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Almanya- İtalya karşılaşmasının tarihi ve maç saati...
Giriş: 21.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:40
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Almanya- İtalya maçı için geri sayım başladı. BVB Stadion'da oynanacak mücadele öncesinde Almanya- İtalya rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi San Siro'da oynanan mücadeleyi Almanya 2-1 kazanmıştı. Peki, "Almanya- İtalya maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
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ALMANYA- İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
Almanya- İtalya çeyrek final rövanş maçı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak.
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ALMANYA- İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
BVB Stadion'da oynanacak karşılaşma dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.