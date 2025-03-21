UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Almanya- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya- İtalya maçı için geri sayım başladı. BVB Stadion'da oynanacak mücadele öncesinde Almanya- İtalya rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi San Siro'da oynanan mücadeleyi Almanya 2-1 kazanmıştı. Peki, "Almanya- İtalya maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...