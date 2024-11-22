UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye'nin play-off rakibi belli oluyor!
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Uluslar B Ligi son maçında Karadağ'a 3-1 yenilerek liderlik şansını kaçıran A Milli Futbol Takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Eşleşmeler kurayla belli olacak. Muhtemel rakiplerimiz arasında İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan takımları yer alırken gözler A Milli Takım play-off rakibi kim oldu sorusunun yanıtında! Peki UEFA Uluslar Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu mu, Türkiye'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar…
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları günün en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a 3-1 yenilen Ay-yıldızlılar, liderliği Galler'e kaptırdı. Grubunu 2. sırada tamamlayarak play-offlara kalan milli takımın muhtemel rakipleri belli oldu. Türkiye; İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'a rakip olacak. A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek A Milli Takım play-off rakibi ve play-off eşleşmeleri kurayla belirlenecek. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu, Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü yapılacak.
İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimi, TSİ 14.00’te başlayacak ve UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı play-off'lara kaldı.
Milliler, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek.
Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Türkiye play-off rakibini canlı öğrenmek isteyen futbolseverler için canlı yayın linki aşağıda yer alıyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?
Saat 14.00’te başlayacak kurayla birlikte Türkiye'nin play-off rakibi belli olacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ VE MAÇ FİKSTÜRÜ
Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek.
Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.
Ancak UEFA Uluslar Ligi eşleşmeleri ve maç fikstürü henüz belli olmadı. Kuranın ardından haberimizde yer verilecektir.