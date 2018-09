UEFA Uluslar Ligi, 4 takıma Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı verecek. A, B, C ve D Ligi olarak 4 ayrı ligde düzenlenen organizasyonda her ligde 4 ayrı grup bulunuyor. B Ligi'nde 2. Grup'ta yer alan Türkiye, İsveç ve Rusya ile mücadele ediyor. UEFA, UEFA Uluslar Ligi'nde toplamda 76 milyon Euro dağıtılacağını açıkladı. UEFA, lige katılan 55 ülkeye de otomatik olarak katılım parası verecek. UEFA'dan elde edilecek diğer gelirler ise ligden lige olarak değişiklik gösteriyor. A Ligi takımlarına 1,5 milyon Euro, Türkiye'nin de arasında bulunduğu B Ligi takımlarına 1 milyon Euro, C Ligi takımlarına 750 bin Euro ve D Ligi ülkelerine 500 bin Euro dağıtılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ STATÜSÜ

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'ye katılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ GRUPLARI

A Ligi

1. Grup: Almanya, Fransa, Hollanda

2. Grup: Belçika, İsviçre, İzlanda

3. Grup: Portekiz, İtalya, Polonya

4. Grup: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

B Ligi

1. Grup: Slovakya, Ukrayna, Çekya

2. Grup: Rusya, İsveç, Türkiye

3. Grup: Avusturya, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda

4. Grup: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C Ligi

1. Grup: İskoçya, Arnavutluk, İsrail

2. Grup: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya

3. Grup: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi

4. Grup: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

D Ligi

1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra

2. Grup: Belarus, Lüksemburg, Moldova, San Marino

3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova

4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn, Cebelitarık

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020

KİM NE KADAR PARA ALACAK?

Gruplarında birinci olan takımlara katılım ücreti dışında da para verilecek. A Ligi birincilerine 1,5 milyon Euro, B Ligi birincilerine 1 milyon Euro, C Ligi birincilerine 750 bin Euro, D Ligi birincilerine de 500 bin Euro dağıtılacak.

A Ligi'ndeki yer alan grup birincilerinin katılacağı ve Haziran 2019'da oynanacak son bölümün ise gelirleri şöyle olacak:

Kazanan 4,5 milyon Euro, finalist 3,5 milyon Euro, üçüncü 2,5 milyon Euro, dördüncü 1,5 milyon Euro

Buna göre A Ligi ülkeleri turnuvada en yüksek 7,5 milyon Euro, B Ligi ülkeleri 2 milyon Euro, C Ligi ülkeleri 1,5 milyon Euro, D Ligi ülkeleri 1 milyon Euro gelir elde edebilecek.

