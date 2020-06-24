Ufka Yolculuk soru ve cevap anahtarı yayımlandı. 21 Haziran'da Ufka Yolculuk online sınavına girenler soru ve cevapları inceleyebiliyor. Her sene düzenlenen Ufka Yolculuk sınavında dereceye giren yarışmacılara büyük ödüller veriliyor. Bu seneki büyük ödüller ise çeyrek ve gram altın ve elektrikli kaykay olarak belirlendi. İşte 2020 Ufka Yolculuk sınavı ile ilgili detaylar...

UFKA YOLCULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI

21 Haziran'da Ufka Yolculuk sınavına giren adaylar, aşağıdaki linke tıklayarak TC. Kimlik numaraları ve doğum tarihlerine girerek cevap anahtarlarını görebilir.

UFKA YOLCULUK SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2020 UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan takvime göre Ufka Yolculuk sınav sonuçları 30 Haziran Salı saat 20.00'de açıklanacak.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELER?

Ufka Yolculuk sınav sonuçlarına göre, dereceye giren adayların bu sene ki ödülleri altın, elektrikli kaykay ve notebook olacak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için ayrı ayrı derecelendirme yapılacak ve notebook sadece lise öğrencilerine verilecek.