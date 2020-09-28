Ufuk Beydemir 'Güz Bahçen ve Sen' şarkısını kliplendirdi - Magazin haberleri

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Geçtiğimiz günlerde İzmir Açık Hava Tiyatrosunda konser veren Ufuk Beydemir, hemen ardından İzmir’in Seferihisar, Sığacık, Doğanbey ile İstanbul’un Göktürk beldelerinde yeni şarkısı 'Güz Bahçen ve Sen' için bir de klip çekti.

Çekimi 2 gün içinde tamamlanan klibin, görüntü yönetmenliğini Eren Yıldız üstlenirken, İstanbul Göktürk’te 2. gün yapılan çekimlerde Beydemir’e yaylı triosu 'TonneTrio' da eşlik etti.

Klibinde her şeyden kaçıp giden, kendini ıssız diyarlarda yeniden arayan, çorak topraklarda, yapayalnız bir şekilde dolaşan 'avare' bir karakteri canlandıran genç sanatçı şarkısında; ihanet, aldanma, kaybedilen dostluklar, güzellikler ve eğlence dünyasının iki yüzlü, sahte ve aldatıcı yanılsamasına dem vuruyor.

Sanatçı Ufuk Beydemir’in yeni şarkısı ve klibi 'Güz Bahçen Ve Sen' tüm müzik kanalları ve dijital platformlarda yayında.