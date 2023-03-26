İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında ekranlarda olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşayan İpek Filiz Yazıcı, Kayıtdışı, Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Son Nefesime Kadar ve İçimizdeki Ateş gibi dizilerde rol aldı.