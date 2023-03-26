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Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!

Geçtiğimiz aylarda müzisyen Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturan, genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, eşiyle birlikte Mısır'a tatile gitti. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını yayınlayan ünlü isme, binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!

    Geçtiğimiz Aralık ayında şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen 21 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı, eşiyle birlikte gittiği Mısır tatilinden pozlarını sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü isme sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi.
  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!

    İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında ekranlarda olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşayan İpek Filiz Yazıcı, Kayıtdışı, Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Son Nefesime Kadar ve İçimizdeki Ateş gibi dizilerde rol aldı.
  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!

    Asıl çıkışını Netflix platformunda yayınlanan ve başrollerinde Alina Boz, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı Aşk 101 adlı dizide yakalayan İpek Filiz Yazıcı, şimdilerde ilk sinema filmi Mitat ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.
  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!

    İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, geçtiğimiz Aralık ayında İtalya'da evlenmişti. Çift, düğünlerini ise İstanbul Fuatpaşa Yalısı'nda yapmıştı. Genç aşıklar, şimdilerde Mısır'da tatil yapıyor. 
  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!

    İşte İpek Filiz Yazıcı'nın tatil pozları...
  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!
  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!
  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!
  • Ufuk Beydemir ile evlenmişti! 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı’nın tatil pozları göz kamaştırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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