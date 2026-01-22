Habertürk
        Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan açıklama - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan'dan açıklama

        Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyine donör bulunduğuna dair ortaya atılan iddiayı yalanladı

        Giriş: 22.01.2026 - 11:47 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:47
        2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

        Ufuk Özkan'a donör bulunduğuna dair bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, söz konusu iddiayı yalanladı.

        Umut Özkan; "Ağabeyim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Bu nedenle, ağabeyimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim" dedi.

        #Umut Özkan
        #Ufuk Özkan
