        Haberler Magazin Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan: Testim olumsuz sonuçlandı

        Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan: Testim olumsuz sonuçlandı

        Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan; "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 16.01.2026 - 14:04
        "Testim olumsuz sonuçlandı"
        2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

        "Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi" diyen ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, yeni bir açıklama daha yaptı. Umut Özkan, ağabeyi için donör olduğunu ancak testin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.

        Umut Özkan
        Umut Özkan

        Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Ağabeyim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi" ifadelerini kullandı.

