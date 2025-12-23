Uğraş terapisi nedir? Uğraş terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Bu disiplin, bireylerin kaybettikleri becerileri yeniden kazanmalarını veya mevcut kapasiteleriyle hayatlarını en bağımsız şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için "aktiviteyi" bir tedavi aracı olarak kullanır. Peki, kişiyi hayata yeniden bağlayan bu köprü tam olarak nedir ve rehabilitasyon sürecinde nasıl bir yol izlenir? İşte detaylar...

Tıbbi müdahaleler genellikle hastalığı iyileştirmeye veya semptomları gidermeye odaklanırken, uğraş terapisi "yaşamaya" odaklanır. Bir kişinin kolundaki kırık iyileşmiş olabilir, ancak o kolla hala yemek yiyemiyorsa veya yazı yazamıyorsa tedavi tamamlanmış sayılmaz. Uğraş terapistleri, bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir. Amaç sadece organın işlevini geri kazandırmak değil, bireyin o işlevi kullanarak hayatındaki anlamlı rolleri (anne, çalışan, öğrenci vb.) sürdürebilmesini sağlamaktır. Bu terapi, bazen bir çocuğun kalem tutmayı öğrenmesi, bazen felçli bir hastanın tek elle gömlek giymeyi başarması, bazen de yaşlı bir bireyin evinde düşmeden güvenle yaşayabilmesi anlamına gelir.

UĞRAŞ TERAPİSİ NEDİR VE HANGİ ALANLARI KAPSAR?

En geniş ve kapsayıcı tanımıyla uğraş terapisi nedir sorusuna verilecek cevap; her yaştan bireyin, fiziksel, duyusal, bilişsel veya psikolojik sorunlara rağmen, günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla uygulanan kişi merkezli bir sağlık mesleğidir şeklindedir. Türkiye'de "Ergoterapi" olarak da bilinen bu alan, "uğraş" kavramını sadece hobi veya el işi olarak değil, insanın zamanını dolduran, kendine bakım, iş, oyun ve serbest zaman gibi tüm anlamlı aktiviteler olarak tanımlar. Terapinin özünde, kişinin yapması gereken ve yapmak istediği aktiviteler ile mevcut becerileri arasındaki uçurumu kapatmak yatar.

Uğraş terapisi oldukça geniş bir yelpazede hizmet verir. Otizmli çocukların duyusal bütünleme sorunlarından, inme geçiren hastaların motor becerilerine; şizofreni hastalarının sosyal hayata adaptasyonundan, el yaralanması geçiren işçilerin işe dönüş süreçlerine kadar pek çok alanda etkilidir. Terapistler, hastayı sadece bir "vaka" olarak değil, çevresiyle, alışkanlıklarıyla ve değerleriyle bir bütün olarak ele alır. Eğer kişinin becerileri tamamen geri kazanılamıyorsa, terapi bu kez çevreyi veya aktiviteyi kişiye uygun hale getirmeye (adaptasyon) odaklanır. Yani uğraş terapisi, kişiyi çevreye uydurmak kadar, çevreyi kişiye uydurmakla da ilgilenir. REKLAM UĞRAŞ TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Tedavi sürecinin işleyişine bakıldığında uğraş terapisi nasıl yapılır sorusunun cevabı, tamamen kişiye özel tasarlanmış bir yol haritasını işaret eder. Süreç, kapsamlı bir değerlendirme ile başlar. Terapist, kişinin hangi aktiviteleri yapmakta zorlandığını, ev ve iş ortamındaki engelleri ve kişinin güçlü yönlerini analiz eder. Örneğin, kalça protezi ameliyatı olmuş bir hasta için tuvalete oturmak veya çorap giymek bir sorunsa, terapi planı doğrudan bu eylemler üzerine kurulur. Seanslarda, hastaya bu eylemleri yapabilmesi için yeni teknikler öğretilir veya kas hafızasını güçlendirecek tekrarlı aktiviteler yaptırılır.