Uğur Dündar: Yılmaz Özdil kardeşim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil kardeşim

Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ile yaşadığı tartışma sonrası katıldığı canlı yayında "Ben anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim onun üzerine söyleyecek hiçbir lafım olamaz"

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil kardeşim
HABERTURK.COM

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasına tepki göstererek "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Tele 1'de katıldığı yayında yazar Emre Kongar'ın Özdil ile konuştuğunu ve Özdil'in Dündar'ı kastetmediğini aktarması üzerine Dündar şunları söyledi:

"Canlı yayında sosyal medya paylaşımlarının arasında ben o tweeti gördüm. Şimdi hem sevgili Merdan, hem siz, hem de hayatımdaki en eski arkadaşım sevgili Müjdat, değerli kardeşim Yılmaz ile konuşmuşsunuz. Ben anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim onun üzerine söyleyecek hiçbir lafım olamaz. Mesele benim için burada kapanmıştır. Yılmaz bundan sonra da benim kardeşim olarak kalacaktır. Üzgünüm böyle bir canlı yayın kazası olduğu için. Çok duygusal bir çıkış yaptım. O akşam benim başıma birşey gelse Yılmaz, ömür boyu vicdan azabı çekerdi."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pazar yasak var mı? Bu hafta Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Haziran...
GÜNDEMPazar yasak var mı?
Son dakika.. . Asker kişilerin yargılanmasını düzenleyen yasa kabul edildi
GÜNDEMAsker kişilerin yargılanmasını düzenleyen yasa ...
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu
GÜNDEMBinali Yıldırım: Bu köprünün ilkleri vardır, enleri ...
18 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? 18 yaş üzeri aşılama başladı mı? Sağlık Bakan Fahrettin Koca açıkladı
GÜNDEM18 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor?
Bingöl'de zehir tacirlerine darbe! - Haberler
GÜNDEMBingöl'de zehir tacirlerine darbe!
Hakkari'de silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
GÜNDEMHakkari'de patlayıcı madde ele geçirildi
Bakan Akar'dan 'terörü bitireceğiz' mesajı - Haberler
GÜNDEMBakan Akar'dan 'terörü bitireceğiz' mesajı
Hac ne zaman, hangi tarihlerde yapılıyor? 2021'de hac olacak mı?
GÜNDEMHac ne zaman, hangi tarihlerde yapılıyor?
Beştepe'de 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısı - Haberler
GÜNDEMBeştepe'de 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' ...
25 Haziran 2021 Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet açıkladı: Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu nedir?
GÜNDEM25 Haziran 2021 Cuma Hutbesi yayınlandı!