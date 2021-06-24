Uğur Dündar: Yılmaz Özdil kardeşim

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Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasına tepki göstererek "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Tele 1'de katıldığı yayında yazar Emre Kongar'ın Özdil ile konuştuğunu ve Özdil'in Dündar'ı kastetmediğini aktarması üzerine Dündar şunları söyledi:

"Canlı yayında sosyal medya paylaşımlarının arasında ben o tweeti gördüm. Şimdi hem sevgili Merdan, hem siz, hem de hayatımdaki en eski arkadaşım sevgili Müjdat, değerli kardeşim Yılmaz ile konuşmuşsunuz. Ben anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim onun üzerine söyleyecek hiçbir lafım olamaz. Mesele benim için burada kapanmıştır. Yılmaz bundan sonra da benim kardeşim olarak kalacaktır. Üzgünüm böyle bir canlı yayın kazası olduğu için. Çok duygusal bir çıkış yaptım. O akşam benim başıma birşey gelse Yılmaz, ömür boyu vicdan azabı çekerdi."