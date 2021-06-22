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Sözcü yazarları Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında tartışma

Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında tartışma yaşandı. Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili attığı Artı 1 imalı tweet, Uğur Dündar'ın sert tepkisine yol açtı

Sözcü yazarları Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında tartışma

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" ifadelerini kullandı.

DÜNDAR TEPKİ GÖSTERDİ

İki gazeteci arasındaki tartışma Artı 1'in kuruluşuna ilişkin olarak Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz iması nedeniyle çıktı. Uğur Dündar Tele 1 canlı yayınında kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

Özdil bunun üzerine yeni bir paylaşımda bulunarak "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." ifadelerine yer verdi.

"NASIL YAZABİLDİN?"

Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" dedi.

"CENAZEME GELMESİN"

Özdil’in kendisine 'değerli ağabeyim' diye mesaj attığını da ifade eden Dündar, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" tepkisi gösterdi ve "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya" diye konuştu.

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