Uğur Güneş 'Rüya Gibi' ile ekrana geliyor

'Rüya Gibi’de, Uğur Güneş’in hayat verdiği 'Emir' karakteri, dışarıdan beyefendi, içeride ise insanlara güvenmekte zorlanan yaralı bir adamdır. Hayatında her şeyin bittiğini düşündüğü anda karşısına çıkan 'Aydan'ın (Seda Bakan) farkında olmadan 'Emir'in kurtarıcısı olacağı dizide Uğur Güneş, 'Emir'i şöyle anlattı; “Beni etkileyen tahmin edilemez oluşu yani karakterin nereye varacağını asla tahmin edemiyorsun. Gizemli, şüpheci ve güçlü ama geçmişini hiç bir şekilde bilmediğiniz zeki bir adam. Emir attığı her adımı hesaplıyor, kafasında sürekli fikirler var, sürekli düşünüyor, plan yapıyor beni etkileyen en önemli özelliği şüpheci ve zeki bir adam olması” dedi.

Seda Bakan ve Uğur Güneş

REKLAM

İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir ile (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan 'Rüya Gibi'nin başrollerinde; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor.