Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Ankara'da evinin önünde karanfillerle anıldı - Güncel haberler
ABONE OL

Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anıldı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı evinin önünde karanfillerle anıldı

Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Ankara'da evinin önünde karanfillerle anıldı - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre Uğur Mumcu´yu anmak için sabah saatlerinden itibaren evinin önüne gelen vatandaşlar, Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet de Mumcu´nun ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, ardından beraberindeki heyetle anma töreninden ayrıldı.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Ankara'da annesini taciz edeni döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
GÜNDEM Annesini taciz edeni döverek öldürmüştü! Cezası belli ...
Ağrı'da askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu
GÜNDEM Ağrı'da askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu
Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere yaklaşık 73 milyon lira ceza uygulanacak
GÜNDEM Kimyasal atıkları doğaya bırakanlara rekor ceza!
Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki ava 13 bin lira ceza
GÜNDEM Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki ava 13 bin lira ceza
Son dakika: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı! - Haberler
GÜNDEM Sinan Ateş cinayetiyle ilgili flaş gelişme!
Eyüpsultan Belediyesi Aşevi yeni binasında
GÜNDEM Eyüpsultan Belediyesi Aşevi yeni binasında
Habertürk’ten açıklama
GÜNDEM Habertürk’ten kamuoyuna duyuru
Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı
GÜNDEM Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 41 kişi yakalandı
GÜNDEM Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 41 gözaltı
Tabanca ile oğlunu vuran anne serbest
GÜNDEM Tabanca ile oğlunu vuran anne serbest

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.