TAFF Pictures'ın yapımcısı olduğu, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün rol aldığı komedi filmi 'Cinayet Süsü', gösterime 25 Ekim'de giriyor.
'Ölümlü Dünya'nın senaristleri Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı 'Cinayet Süsü'nün fragmanı yayınlandı. Ali Atay'ın aynı zamanda yönettiği film, beyazperdeye 'Başkomiser Emin' (Uğur Yücel) ve ekip arkadaşları 'Salih' (Cengiz Bozkurt),'Asuman' (Binnur Kaya),'Alattin' (Mert Denizmen) ve 'Dizdar Koşu'nun (Feyyaz Yiğit) seri katili yakalayabilmek için verdiği amansız mücadeleyi yansıtacak.
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