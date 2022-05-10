Uğurcan Çakır: Böyle kardeş takım olmaz

Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum çünkü taraftar maçın başından itibaren ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı. Buraya şampiyon bir takım geldi, o hürmeti beklerdik. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar. Biz ilk maçta onları Trabzon'a geldiklerinde nasıl karşıladığımızı çok iyi biliyoruz ama onlar bugün yüzlerini gösterdiler, onlara çok teşekkür ediyorum. Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum.

Tymoteusz Puchacz da "Kayserispor takımını tebrik ediyorum ancak maçın önüne geçen başka bir durum vardı. Taraftarlar, ellerine geçen her şeyi fırlattı. Bugün gördüğüm görüntüler gerçekten çok çirkindi." şeklinde konuştu