        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır: Her maçta galibiyet için oynayacağız - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır: Her maçta galibiyet için oynayacağız

        Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, 1-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Her maçta galibiyet için oynayacağız" dedi.

        Giriş: 26.09.2025 - 22:46 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:46
        "Her maçta galibiyet için oynayacağız"
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 yenerek 7'de 7 yapan lider Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, galibiyeti değerlendirdi.

        "HER MAÇTA GALİBİYET İÇİN OYNAYACAĞIZ"

        Uğurcan'ın açıklamaları şu şekilde:

        "Öncelikle Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Pereira, benim eski takım arkadaşım. Çok iyi hazırlanmışlar. İyi bir plan hazırlamışlardı. 2 takım için de zor bir maç oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir rekor daha kırdık. Her maçta galibiyet için oynayacağız. Galatasaray zaten bunu hak ediyor."

        "GÜNAY GÜVENÇ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

        "Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım etmeye çalışacağım. Benim için güzel bir gündü ama takım olarak kazandık burada. Herkesin ayağına sağlık. Günay ağabey, ligin en iyi kalecilerinden biri. Burada da iyi performans sergiledi. Birlikte çalışıyoruz. Galatasaray'ı hak ettiği yerlere çıkarmaya çalışacağız. İlk günden itibaren çok yardımcı oldu. Ona da teşekkür ederim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bugünden daha iyi bir oyun ve taraftarımızı mutlu edecek bir skor alırız."

