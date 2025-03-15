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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır: Şenol Hoca büyük emek sarf etti - Trabzonspor Haberleri

        Uğurcan Çakır: Şenol Hoca büyük emek sarf etti

        Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, 3-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca büyük emek sarf etti" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:41
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        "Şenol Hoca büyük emek sarf etti"
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i 3-0 yenen Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, galibiyeti değerlendirdi.

        "ŞENOL HOCA BÜYÜK EMEK SARF ETTİ"

        Şenol Güneş'in zor bir dönemde takıma yaptığı katkılara teşekkür eden ve Fatih Tekke'nin gelişiyle yaşanan kan değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını söyleyen başarılı kaleci, "Şenol Hoca'ya teşekkür etmek istedim. Zor zamanda geldi. Neyi varsa taşın altına koydu. Çok büyük emek sarf etti. Yeni bir hoca geldi. Kan değişikliği, kötü sonuçlar... Bu kan değişikliğiyle Fatih Hoca camianın içinden biri, efsane Trabzonspor'da. Kan değişikliği olumlu yansıdı. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman Başakşehir'e pres yapamadığımız zamanlar oldu. Başakşehir bir hoca takımı ve sistemi en iyi olan takımı. Zaman zaman zor anlar yaşattılar ama kazanmayı bildik. Mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız." dedi.

        "ALLAH YARDIM ETTİ"

        Maç sırasında şansın da yanlarında olduğunu belirten 28 yaşındaki kaleci, "Biraz da şans bizim yanımızdaydı. Penaltı, öncesindeki pozisyonda Allah yardım etti, kurtardım. Takım bu kurtarışlarla ayakta kaldı. Şans bizim yanımızdaydı. Geliştirmemiz gereken çok şey var. Fatih Hoca geleli 3 gün oldu ama istediği net şeyler var. Bugün bir bölümünü sahaya yansıttık. Başakşehir karşısında 90 dakikaya yaymak zaten zordu. Topla çıkmak zor olacaktı, Fatih Hoca buna çalıştırdı zaten. 3-0 galip gelmeyi bildik." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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