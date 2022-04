Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin 1 günü 0:00 / 0:00

Karısı ve çocuklarının da suikast listelerinde üst sıralarda yer aldığı Zelenskiy'nin Ukrayna'da bir sığınakta saklandığı biliniyordu.

GÜNDE 2 SAAT UYKU

Daily Mail'in aktardığına göre Ukrayna Cumhurbaşkanı, savaşın en sıcak dönemlerinde sığınakta kaldığı zamanlarda sadece 'günde iki saat' uyuyordu.

Geçen hafta Zelenskiy'nin işgalin başlangıcından bu yana Rus medyasına ilk röportajında bulunan siyaset bilimci ve Boris Nemtsov Rus Araştırmaları Merkezi üyesi Alexander Morozov "Zelensky'nin 30 gündür her gece iki saat uyuduğu çok açık, ancak görüşmenin ortasında bahsettiği şiddetli uykusuzluğun ortasında konuşmaya karar verdi. Ona güç diliyorum. Böyle bir 30 günlük stresle başa çıkmak zor" demişti.

METAL KAPILARLA KAPALI, KESİN NİŞANCILARLA DOLU SIĞINAK

Bu hafta sığınağında Economist'e verdiği röportajda Zelenskiy, 'kaleyi' olabildiğince sık terk etmenin önemine dikkat çekerek, "Üç dört gün bile dışarı çıkmasam, sadece ofisimde kalsam, dünyada neler olup bittiğini bilemem" ifadelerini kullandı.

Economist'in haberine göre, metalik kapılarla kapatılmış sığınağı keskin nişancılarla çevrili ve hava savunma sistemleriyle donatılmış.

Ukrayna cumhurbaşkanı, gecelerini ve risk altında olduğu zamanları sığınakta geçirse de bunun dışında sık sık dışarı çıkıyori uluslararası toplumu harekete geçirme çağrısında yorulmadan neredeyse her gün çeşitli iletişime geçerek kendi halkını da duruma karşı bilgilendiriyor.

AİLESİ İLE GÖRÜŞEBİLİYOR MU?

Mart ayında CNN'den Fareed Zakaria'ya konuşan Zelenskiy'nin; karısı Olena, 17 yaşındaki kızı Oleksandra ve 9 yaşındaki oğlu Kyrylo'yu görüp göremediği bilinmiyor, ancak röportajında ​​Ukraynalı lider onlarla konuşabileceği ifade ederek "Çocuklarım kesinlikle ne olduğunu biliyor. Ve buu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Çocuklarıma hiçbir şey açıklamadım. Bana Ukrayna'da savaşın kızıştığını söylediler ve evimizde de ülkemizde olduğu gibi aynı ifade özgürlüğüne sahibiz. Onlar ne için savaştığımızı biliyorlar. Bunların hepsini anlıyorlar. Savaşın ilk iki günü, bu konuda hiç konuşmadık ve onlar da soru sormadılar. Ukrayna ile gurur duyuyorlar, çok gurur duyuyorlar. Ve zaferimiz için samimi bir umut besliyorlar" dedi.

Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska, sosyal medyada çok sesli bir şekilde, Ukrayna'daki toplu mezarların ve yıkımın görüntülerini paylaşarak, Batı'ya adım atması ve 'soykırım' olarak nitelendirdiği durumun sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Zelenska ABC News'e, işgalin Şubat ayında başlamasından bu yana 'bir düzineden fazla' suikast girişiminden kurtulduğu bildirilen kocası için korktuğunu söyledi. Zelenska "Her sabah onu aramadan önce her şeyin yolunda gitmesi için dua ediyorum. Ayrıca onun ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu da biliyorum. Özellikle insanları ve sevdiği şeyleri savunduğunda her şeye dayanabilir" dedi.

RUS GÜÇLERİ YENİDEN SALDIRI HAZIRLIĞINDA MI?

Zelensky, son konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyinden ve merkezinden çekilmesinin, birliklerin yeniden bir araya gelmesi ve güneydoğudaki saldırıları hızlandırması için bir bahane olarak kullanıldığını iddia ederek 'önümüzde savaşlar olacak' uyarısında bulundu.

"Niyetlerini biliyoruz" diyen Zelenskiy "Bizim için zor olabilecek diğer zayıf alanlara odaklanmak için bu alanlardan uzaklaştıklarını biliyoruz" diye ekledi.