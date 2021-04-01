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HaberlerGündemUkrayna nerede, hangi kıtaya bağlı? Ukrayna nüfusu kaç, başkenti neresi?
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Ukrayna nerede, ne zaman kuruldu, hangi kıtaya bağlı? Ukrayna nüfusu kaç, başkenti neresi?

Komşusu Rusya ile yaşadığı çıkmaz nedeniyle günün hakkında en çok araştırma yapılan ülkelerinden biri olan Ukrayna ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Ukrayna nerede, hangi kıtaya bağlı ve başkenti neresi?

Ukrayna nerede, hangi kıtaya bağlı? Ukrayna nüfusu kaç, başkenti neresi?

1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kuzey Doğu Avrupa ülkesi Ukrayna ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

UKRAYNA NEREDE?

Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer almaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise Slav dilinden gelmektedir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı. Rusların da hakim olduğu bu topraklarda pek çok tarihi eser yer almaktadır.

Avrupa'da en güçlü ordulardan birine sahip olan Ukrayna bu ordu sisteminin alt yapısını Sovyet döneminden oluşturmuştur. Moldova, Romanya, Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan Ukrayna'nın komşu ülkelerini oluşturmaktadır. Ukrayna aynı zamanda Karadeniz ve Azak denizine kıyısı olan bir ülkedir. Ülkede balıkçılık faaliyetleri de gelişmiştir. Ukrayna sahip olduğu yüz ölçümü ile Avrupa kıtasının en büyük ülkelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ülkenin resmi dili Ukraynacadır. Ukraynaca Doğu Slav dillerine ait olan bir dildir. Ukrayna'da Ukraynacadan farklı olarak 18 tane de farklı dil konuşulmaktadır. Ukraynacadan sonra Rusça ülkede en çok konuşulan dildir. Ülkenin büyük bölümünü Ukraynalılar oluştursa da Ruslar da ülkede çoğunluk olarak diğer milletlerdendir.

Ukrayna internet alan adı ".ua ve .ykp" şeklinde bitmektedir. Devlet dairelerinde ve internet sitelerinde bu internet alan adı kullanılmaktadır.

Ukrayna'nın Şehirleri Neler?

- Lviv

- Kiev

- Odessa

- Harkov

- Zaporijya

- Dnipropetrovsk

- Donetsk

- Ujgorod

- Lutsk

- Çernivtsi

- Ternopil

- Luhansk

- Sivastopol

- Vilkovo

- Herson

- Kamyanets- Podilski

- İvano Frankivsk

- Simferopol

- Vinnitsya

- Poltova

- Uman

- Mikolayiv

- Sumi

- Rohatyn

- Makivka

- Kramatorsk

- Berdyansk

- Dnyeprodzerijnsk

- Horlivka

- Alçevks

- Meltopol

- Yalta

- Kremençug

- Mariupol

- Rivne

- Çerkassi

- Bila Tserkva

- Mukaçeve

- Jitomir

- Çemigiv

- Kryvyi Rih

- Slovyansk

- Berdiçev

- İzmail

- Radomyshl

- Yenakijeve

- Lısıçansk

- Brovary

- Nikopol

- Oleksandriya

- Konotop

Ukrayna'nın Başkenti Neresidir?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kiev nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ülkenin toplam nüfusu ise 2.8 milyondur. Kiev'de ki bağımsızlık meydanı şehrin yoğun turistik yerlerinden birisidir. Bağımsızlık meydanı Ukrayna'nın bağımsızlığını ifade eden bir meydandır. Bu meydanda heykeller yer almaktadır. Ülkemizin başkenti olan Ankara ile Kiev kardeş bir şehirdir. Kiev aynı zamanda 500 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilmiş bir şehirdir. Hazarlar ve Altınordu şehre hakim olmuştur. Aynı zamanda Ukrayna'nın Hazar Türklerine vergi ödediği de bilinmektedir.

Ukrayna'nın Nüfusu Kaçtır?

Ukrayna'nın toplam nüfusu 42 milyondur.

Ukrayna'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Ukrayna'nın 603.628 kilometre karedir.

Ukrayna'nın Telefon Kodu Nedir?

Ukrayna’nın telefon kodu +380'dir.

Ukrayna'nın Posta Kodu Nedir?

Ukrayna posta kodu 01000, 01004, 01012, 01013 ve 01014'dür.

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