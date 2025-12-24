Ukrayna, Rus ordusuna ait IL-38N tipi bir keşif uçağını vurduğunu duyurdu

SBU tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eisk" hava üssünde konuşlandırılan ve "Deniz Ejderi" olarak da bilinen IL-38N tipi keşif uçağına yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rusya’nın Novorossiysk Limanı’nda "Proje 636.3" tipi bir denizaltıya aralık ayının ortasında insansız deniz araçlarıyla saldırıldığının hatırlatıldığı açıklamada, aynı "operasyon" kapsamında bir keşif uçağının da hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu uçağın Ukrayna’ya ait insansız deniz araçlarını tespit etmesini engellemek amacıyla operasyonun ilk aşamasında uçağa yönelik saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusların, Karadeniz'de bu sınıftan sadece bir uçağı vardı ve bu uçak hedefe doğru hareket eden 'Sub Sea Baby' denizaltı insansız hava araçlarını tespit edebiliyordu."

İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucunda uçağın hasar gördüğü öne sürülen açıklamada, "Patlama, ana ekipman ile radar bölmesinin hemen üzerinde meydana geldi ve motora da hasar verdi." ifadesine yer verildi.