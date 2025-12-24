Habertürk
        Ukrayna, Rus ordusuna ait IL-38N tipi bir keşif uçağını vurduğunu duyurdu

        Ukrayna, Rus ordusuna ait IL-38N tipi bir keşif uçağını vurduğunu duyurdu

        Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'daki Krasnodar bölgesinde "Eisk" hava üssünde konuşlu bir IL-38N tipi keşif uçağını vurduklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:47
        Ukrayna: Rus savaş uçağını vurduk
        SBU tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eisk" hava üssünde konuşlandırılan ve "Deniz Ejderi" olarak da bilinen IL-38N tipi keşif uçağına yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Rusya’nın Novorossiysk Limanı’nda "Proje 636.3" tipi bir denizaltıya aralık ayının ortasında insansız deniz araçlarıyla saldırıldığının hatırlatıldığı açıklamada, aynı "operasyon" kapsamında bir keşif uçağının da hedef alındığı belirtildi.

        Söz konusu uçağın Ukrayna’ya ait insansız deniz araçlarını tespit etmesini engellemek amacıyla operasyonun ilk aşamasında uçağa yönelik saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Rusların, Karadeniz'de bu sınıftan sadece bir uçağı vardı ve bu uçak hedefe doğru hareket eden 'Sub Sea Baby' denizaltı insansız hava araçlarını tespit edebiliyordu."

        İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucunda uçağın hasar gördüğü öne sürülen açıklamada, "Patlama, ana ekipman ile radar bölmesinin hemen üzerinde meydana geldi ve motora da hasar verdi." ifadesine yer verildi.

        Rusya: Ukrayna'nın, Rus denizaltını vurduğu bilgisi gerçek değil

        SBU sosyal medya hesabından 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığı aktarılmıştı.

        Açıklamada, "Varşavyanka” sınıfı olarak da bilinen denizaltının “ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hâle geldiği." iddia edilmişti.

        Rusya’nın TASS haber ajansına göre, Rus Karadeniz Donanması Basın Servisi Müdürü Aleksey Rulev, Ukrayna istihbarat servisinin Novorossiysk Askeri Deniz Üssü’nde Karadeniz Donanmasına ait bir denizaltının imha edildiği yönünde bilgi yaydığını söyledi.

        Söz konusu iddiaların "gerçeği yansıtmadığını" savunan Rulev, "Düşmanın insansız su altı aracı kullanarak denizaltıyı sabote etme girişimi başarısız oldu. Novorossiysk Askeri Deniz Üssü koyunda konuşlu Karadeniz Donanmasına ait hiçbir gemi veya denizaltı ile mürettebatı sabotaj sonucu zarar görmedi ve normal görevlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

