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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya, Harkiv'de mağazayı vurdu, en az 2 kişi öldü

        Ukrayna: Rusya, Harkiv'de mağazayı vurdu, en az 2 kişi öldü

        Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv'de inşaat malzemeleri satılan mağazaya 2 güdümlü hava bombasının isabet ettiğini bildirdi. Saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer saldırı sırasında mağazada yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu ifade etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:33
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        Rusya, Ukrayna'da mağazayı vurdu
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        Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'deki sivil tesislere saldırdığını belirtti.

        İnşaat malzemeleri satılan mağazanın vurulduğunu ifade eden Zelenskiy, mağazanın içinde çok sayıda çalışan ve ziyaretçinin bulunduğunu kaydetti.

        Zelenskiy, saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını, olay yerinde tüm acil servislerin çalıştığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

        Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mağazaya 2 güdümlü hava bombasının isabet ettiğini belirterek, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Sinegubov, saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını, içeride yüzlerce kişinin olabileceğini ve can kaybının artabileceğini kaydetti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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