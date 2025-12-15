Habertürk
Habertürk
        "Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesine benzer garanti vadediliyor" | Dış Haberler

        "Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesine benzer garanti vadediliyor"

        Beyaz Saray muhabirlerine bilgi veren ABD'li yetkililer, Washington'ın Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri vadettiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:44 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:51
        "Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesine benzer garanti vadediliyor"
        ABD'li yetkililer, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Berlin'de yürütülen görüşmelerde, NATO’nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren ve bugüne kadarki en kapsamlı olduğu belirtilen "barış paketi" üzerinde önemli mesafe kat etiklerini bildirdi.

        Konuyla ilgili Beyaz Saray muhabirlerine bilgi veren ABD'li yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile iki günden fazla süren toplantıların ardından "barış paketi"ne dair "bir dizi kritik konuda gerçek bir uzlaşma" sağlandığını kaydetti.

        Yetkililerden biri, 20 maddelik planın tamamının ele alındığı bilgisini vererek, görüşmeleri "her bakımdan gerçekten olumlu" olarak nitelendirdi.

        Buna göre, güvenlik garantileri ortaya çıkan anlaşmanın merkezinde yer alıyor ve NATO’nun 5. maddesine benzer bir şekilde tanımlanıyor.

        ABD'li yetkililere göre paket, kapsamlı izleme, doğrulama, caydırma ve çatışmayı önleme mekanizmalarını içeriyor. Yetkililer, bunun Ukraynalıların ve Avrupalıların şimdiye kadar gördüğü "en sağlam güvenlik protokolü" olduğunu ileri sürerek, nihai bir anlaşmaya varılması durumunda teklifin ABD Senatosuna sunulacağı bilgisini verdi.

        Yetkililere göre, ABD bu garantileri sınırlı bir süre için sunuyor. Garantilerin kalıcı olmayacağını dile getiren yetkililer, hedefin Rusya’nın batıya doğru genişlemesini kalıcı olarak durdurmak olduğunu vurguladı.

        ABD'li yetkililer, Ukrayna ve Rusya arasındaki sorunların yaklaşık yüzde 90’ının çözülebileceği ancak bazı kritik konuların hala üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

        Ekonomik ve diplomatik boyutlar öne çıkıyor

        ABD'li yetkililer, anlaşmanın yalnızca güvenlik değil, ekonomik ve diplomatik açıdan da önemli olduğunu kaydetti.

        Yetkililere göre, ABD, Ukrayna'nın parlak ve müreffeh bir geleceğe sahip olmasını sağlamayı hedeflerken, Rusya'nın tekrardan küresel ekonomiye entegrasyonunun, gelecekte yeniden savaşa girme olasılığını azaltacak teşvikler oluşturacağına inanıyor.

        Bu yaklaşım, Avrupa ve küresel istikrarın korunması açısından da kritik görülüyor.

        Trump, görüşmeleri yakından izliyor

        Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın süreci yakından izlediğini ve görüşmeler ile ilgili olarak müzakere heyetinin kendisine iki kez sunum gerçekleştirdiğini aktardı.

        ABD'li yetkililer, Başkan Trump'ın önceliğinin, "çok güçlü güvenlik garantileriyle savaşın gerçekten sona ermesini sağlamak ve benzeri krizlerin tekrar yaşanmasını önlemek" olduğunu ifade etti.

        Trump'ın Avrupalı liderlere doğrudan hitap edeceğini aktaran yetkililer, müzakere sürecine desteğini bir kez daha vurgulayacağını söyledi.

        Öte yandan, gelecek hafta sonu Trump'ın "büyük bir ihtimalle" yılbaşı tatilini geçireceği Miami’de, çalışma grupları ve askeri uzmanlarla haritalar üzerinde detaylı bir toplantı yapılması bekleniyor.

        #Nato
        #trump
        #Zelenskiy
