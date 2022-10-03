Ukraynalıların NATO üyeliğine desteği rekor kırdı 0:00 / 0:00

Reuters

Kiev merkezli bir kamuoyu anket şirketi Rating Group'un verilerine göre, Ukraynalıların %83'ü ülkelerinin NATO'ya katılmasını istiyor.

Rating Group tarafından 1-2 Ekim'de 2 bin katılımcının katıldığı anket, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'in Cuma günü Ukrayna'nın NATO üyeliği için hızlandırılmış bir başvuru sunduğunu açıklamasının ardından yapıldı.

Rating Group, NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesinin Ukrayna'da şimdiye kadar yapılan bir ankette kaydedilen en yüksek oran olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 4'ü NATO'ya katılmaya karşı çıkarken ve yüzde 9'u bir tercihte bulunmadı.

RUSYA'NIN 4 UKRAYNA BÖLGESİNİ İLHAKI

Rusya Devlet Başkanı Putin; Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin artık Rusya’ya dahil olduğunu açıklamıştı.

Gerginliğin zirveye çıktığı olayın ardından AB'den konuya ilişkin ilk açıklamada "İlhak tamamen yasa dışıdır. Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakını asla tanımayacağız" denilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, 'çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını' belirtmişti.

ABD Başkanı Biden ise kararın ardından yaptığı ilk açıklamada "Rusya uluslararası hukuku ihlal ediyor, dünya bu yasa dışı ilhak girişimini reddetmeli" ifadelerini kullanmıştı.