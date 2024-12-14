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        Haberler Magazin Ulaş Tuna Astepe, BUEC Özel Ödülü'nü aldı - Magazin haberleri

        Ulaş Tuna Astepe, BUEC Özel Ödülü'nü aldı

        Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 2024 Çevre Ödülleri BUEC Özel Ödülü Ulaş Tuna Astepe'ye verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:43
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        BUEC Özel Ödülü'nü aldı
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        Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi 2024 Çevre Ödülleri töreni, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, BUEC Özel Ödülü'ne lâyık görüldü.

        Fotoğraflar: AA, HT Magazin

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