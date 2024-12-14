Ulaş Tuna Astepe, BUEC Özel Ödülü'nü aldı
Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 2024 Çevre Ödülleri BUEC Özel Ödülü Ulaş Tuna Astepe'ye verildi
Giriş: 14.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:43
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi 2024 Çevre Ödülleri töreni, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, BUEC Özel Ödülü'ne lâyık görüldü.
Fotoğraflar: AA, HT Magazin
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ