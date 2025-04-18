Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ülke genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin kalbi incelendi, 317 bin kişide risk tespit edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Ülke genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin kalbi incelendi, 317 bin kişide risk tespit edildi

        Aile Hekimliği yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Türkiye genelindeki aile hekimliklerinde yaklaşık 6 ayda 2 milyon 483 bin 467 kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılırken, taramalar sonucunda 317 bin 776 kişide risk tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülke genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin kalbi incelendi, 317 bin kişide risk tespit edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, dünya genelindeki ölüm ve engelliliğin başlıca nedenlerinden biri olan kalp ve damar hastalıkları, her yıl yaklaşık 18 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor.

        Kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen en önemli davranışsal risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı yer alıyor.

        Risk faktörlerinin etkileri bireylerde yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve obezite gibi durumları ortaya çıkararak kalp ve damar hastalığı gelişme riskini artırıyor.

        Risk faktörlerinin bir arada görülmesi ise bireyin riskini katlayarak daha da artırıyor. Bu nedenle kalp ve damar hastalıklarından korunmada yalnızca bir risk faktörünün değil tüm risk faktörlerinin birlikte ele alınması ve müdahale edilmesi önem arz ediyor.

        REKLAM

        Dünya Sağlık Örgütüne göre, uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebiliyor.

        TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI

        Hastalıkla etkin mücadele eden Sağlık Bakanlığı da "Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı" hazırladı.

        Program ile kalp ve damar hastalıklarının risk faktörlerinden korunulması, erken teşhis, etkili tedavi ve izlemlerinin aile hekimlerinden başlayarak 'uçtan uca yönetim anlayışıyla' tüm hizmet basamaklarında etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken stratejiler ortaya konuluyor.

        Program kapsamında aile hekimlerince, 40 ve üstü yaştaki kişilerin kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılıyor. Değerlendirme sürecinde öncelikle kişinin yaşı, cinsiyeti, sigara kullanımı bilgileri alınıyor, kan basıncı ölçülüyor ve kolesterol değerine bakılıyor. Elde edilen veriler kullanılarak 10 yıl içinde ölüme neden olabilecek bir kalp ve damar hastalığı geçirme riski hesaplanıyor, kişiye özel danışmanlık verilerek tedavi planı oluşturuluyor.

        2 MİLYON 483 BİN 467 KARDİYOVASKÜLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

        Aile hekimleri tarafından Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 1 Kasım 2024-14 Nisan 2025 tarihlerinde, 2 milyon 483 bin 467 kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapıldı.

        Taramalar sonucunda 317 bin 776 kişide risk tespit edilirken, bu kişilerin durumlarına uygun olarak Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı beslenme, hareketli hayat, sigara bırakma gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

        Bakanlık yetkilileri, kalp sağlığını korumak için işlenmiş gıdalardan uzak durulması, tuz tüketiminin azaltılması, sigara ve alkol kullanılmaması, düzenli egzersiz yapılması ve uyku düzenine dikkat edilmesini öneriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?