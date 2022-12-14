Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülkelere göre emeklilik yaşları: İşte en erken emekli olunan ülke...

Emeklilik yaşları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye'deki mevcut emeklilik sistemi ve EYT'de yaşanan gelişmelerin ardından ülkelere göre emeklilik yaşı merak konusu oldu. Bazı ülkelerde kadın ve erkeklerin emeklilik yaşı eşit olurken bazı ülkelerde emeklilik için farklı şartlar gerekmektedir. İşte ülke ülke emeklilik yaşları...

ABONE OL
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    Gündemde yer alan EYT yaş şartı kapsamında kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş konuşulan yaş şartları arasında yer alırken mevcut emeklilik sisteminde kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli oluyor. Gelişmeler sonrasında ülkelere göre emeklilik yaşları merak ediliyor. Emeklilik şartları ve yaşlarının değişiklik gösterdiği Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI 

    Türkiye’de çalışan kişilerin emeklilik yaşı belirlenirken sigorta başlangıç tarihi baz alınmaktadır. Bireyin çalışma hayatına başladığı tarihe göre emeklilik hakkı elde edeceği yaş da farklılık gösteriyor. Türkiye emeklilik yaşı hesaplamasında sigortalılık süresinin başlangıç süresi ve tamamlanan prim günü ön plana çıkıyor. Bununla birlikte son düzenlemeler ile birlikte kadın çalışanların 58, erkek çalışanların en az 60 yaşını ve belirli prim gününü tamamlamış olmaları gerekiyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    AVRUPA ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK YAŞLARI

    Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşları genellikle ortalamanın üzerinde olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Avrupa'da yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    ALMANYA

    Almanya’da çalışan kadın ve erkekler 66 ve 67 yaşında emekli olabiliyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    İTALYA 

    İtalya’daki çalışanlar da 66 ve 67 yaşında emeklilik hakkı kazanıyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    RUSYA

    Rusya'da kadınlar 60, erkekler ise 65 yaşında çalışma hayatını tamamlayabiliyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    AMERİKA'DA EMEKLİLİK YAŞLARI

    Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Amerika kıtası üzerinde bulunan ülkelerde de emeklilik yaş ortalaması yüksektir. Amerika kıtasında yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    AMERİKA

    Amerika'da sigortalı çalışanlar 65 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor. Ayrıca eksik maaş almayı kabul eden kişiler 62 yaşında da emekli aylığı almaya başlayabiliyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    KANADA

    Kanada’daki emeklilik sistemi de Amerika ile benzerlik gösteriyor. Emekli olma yaşı 65 olan ülkede isteyen kişiler yüzde 30 eksik bir şekilde maaşlarını 60 yaşında almaya hak kazanabiliyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    ASYA ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK YAŞLARI

    Asya kıtasında yer alan ülkelerin emeklilik yaşları, demografik yapı ve kültürel şartlar kapsamında şekillenmektedir. Asya kıtasında yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    ÇİN 

    Erkeklerin 60 yaşında emeklilik hakkı kazandığı ülkede memur kadınlar 55, mavi yakalı işçiler ise 50 yaşında emekli olabiliyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    JAPONYA

    Emeklilik yaşının 65 olduğu Japonya’da şirketlere bu oranı kurumsal olarak 70 yaşına kadar uzatma noktasında imkân tanınıyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    ENDONEZYA

    Endonezya’da kadın ve erkekler 58 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor.
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    KKTC EMEKLİLİK YAŞLARI

    KKTC emeklilik yaşı Türkiye’deki düzenlemeye benzer bir şekilde belirli yaş grupları ve sigortalılığın başlangıç süresi dikkate alınarak yükseltiliyor. 
  • Ülkelere göre emeklilik yaşları | Türkiye ve Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? En erken emekli olunan ülke...

    KKTC

    KKTC’de kadın ve erkekler 60 yaşına geldiğinde emekli olabiliyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.