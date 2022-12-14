Gündemde yer alan EYT yaş şartı kapsamında kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş konuşulan yaş şartları arasında yer alırken mevcut emeklilik sisteminde kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli oluyor. Gelişmeler sonrasında ülkelere göre emeklilik yaşları merak ediliyor. Emeklilik şartları ve yaşlarının değişiklik gösterdiği Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...