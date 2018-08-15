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KUZEY KORE

Televizyon, radyo ve yazıcı gibi kaynakların hepsi hükümet tarafından sansürleniyor. İnternete erişim sadece yüksek gelirli kesime sağlanırken o da çok kısıtlı bir şekilde sadece hükümetin izin verdiği alanlarda mümkün oluyor.