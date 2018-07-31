Rus anne Oksana Demiyanova (37), 14 yaşındaki kızı Viktoria'yı aç bırakarak, ölümüne sebep olduğu iddiasıyla cinayetten yargılanacak.

İddialara göre; küçük Viktoria'nın aşırı zayıfladığını fark edenlere yalan söyleyen anne Demiyanova, kızının ağır bir kanser türüne yakalandığını ayrıca diyabetinin olduğunu söylüyordu.

28,5 KİLOYA DÜŞTÜ

Ancak 28,5 kiloya düşen küçük kız herhangi bir hastalıktan ziyade yetersiz beslenmeden dolayı acı çekiyordu. Gözlaltında olan Demiyanova, bir gün önce hayatını kaybeden kızını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanacak.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; ufak kızın çok ciddi bir şekilde kilo kaybettiğini gören öğretmenler, anneyi uyarsa da bu durum anne Oksana'nın umrunda olmadı. Öğretmenler de anneyi uyarmanın dışında başka bir şey yapmadı.

Küçük kızın sınıf arkadaşları, sürekli zayıflayan Viktoria'nın hasta olduğunu; diğer tanıklar ise talihsiz kızın haftada yalnızca iki kez beslendiğini iddia etti.

'ZOR HAREKET EDİYORDU'

Viktoria’nın sınıf arkadaşlarından birinin annesi Nadezhda Romashova şunları söyledi: “Mayıs ayında Viktoria'nın çok kilo verdiğini ve zor hareket ettiğini gördük. Sınav stresinden kaynaklandığını düşündük" açıklamasında bulundu.

Başka bir ebeveyn Anna Vechtomova ise, “Oksana'nın Viktoria'yı haftada sadece iki kez beslediğini biliyoruz" dedi.

İddiaları yalanlayan Demiyanova, şunları söyledi: "Hakkımda yazılanlar doğru değil. Ben kızımı çok seviyordum."

Bölgesel çocuk ombudsmanı Svetlana Denisova, “Komşuların ilgisizliği pek çok soruyu gündeme getiriyor. Çocuk yemek yemek istiyordu ama bu durum polise bildirilmedi. Kızın öğretmenleri tarafından da cevaplanması gereken sorular var" açıklamasında bulundu.