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"Atlı gezilerimiz manej içinde de yapılabiliyor ancak Uludağ'ın eteklerinde eşsiz Uludağ manzarasıyla da gerçekleşebiliyor. Kar üzerinde, mükemmel bir doğada 1 saatlik turlar yapılabiliyor. Sadece güzel havalarda değil, kar üzerinde bunu yapmak çok güzel. Geçen günlerde Hong Kong'dan gelen iki misafirimizi ağırladık. Kar üzerinde ata bindiler ve çok memnun kaldılar."