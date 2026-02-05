Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ulukaya Kanyonu'nda ikinci şelale oluştu

        Ulukaya Kanyonu'nda ikinci şelale oluştu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde 'Aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi'nde, yoğun kar yağışlarının ardından kaya oyuğunda ikinci bir şelale oluştu. Görülmeye değer manzara görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:50 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Aşk acısını dindiren şelale'de ikincisi oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, mitolojik hikâyeye göre aşk tanrısı Eros’un intihar eden eşi Selamnos’un bedenini dönüştürdüğü yer olarak biliniyor.

        Hikâyeye göre; şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor.

        2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Doğal sit alanı’ ilan edilen şelale ve kanyonu, bugüne kadar yaklaşık 600 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Bölge, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edildi.

        Ulus ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta, 10 metre genişliğindeki bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelale ile 4 kilometre uzunluğundaki kanyon, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        REKLAM

        ERİYEN KAR SULARI İKİNCİ ŞELALEYİ OLUŞTURDU

        Şelalenin bulunduğu Ulus ilçesine aralık ayında metrekareye 183,6 kilogram, ocak ayında ise metrekareye 128 kilogram olmak üzere toplam 311,2 kilogram yağış düştü.

        Geçen haftalarda bölgeye yağan 1,5 metre kalınlığındaki kar eridi. Kar suları, mevcut şelalenin yaklaşık 20 metre alt bölümünde kaya oyuğundan akmaya başladı.

        10 metre yükseklikten aşağıya suların aktığı yeni bir şelale daha oluştu. Kanyonda oluşan iki şelale ve gökkuşağı manzarası dron ile görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler, parasını ve telefonunu gasp ettiler

        Hatay'da sosyal medya üzerinden kandırdıkları 21 yaşındaki genç kadının kollarını bağlayıp tecavüz eden ve parası ile cep telefonunu gasp eden 2 şahıs mahkemece tutuklandı. (İHA)

        #Ulukaya kanyonu
        #şelale
        #bartın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği