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'Ulusal Viyola Günleri' 5-10 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak

Genel Sanat Yönetmenliğini Ankara MGÜ öğretim üyesi ve Turkish Viola Society Başkanı Barış Kerem Bahar’ın yaptığı 1. Ulusal Viyola Günleri, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Turkish Viola Society işbirliğiyle 05-10 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecek

'Ulusal Viyola Günleri' 5-10 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 05-10 Nisan 2021 tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 1. Ulusal Viyola Günleri’ne ev sahipliği yapacak.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Erol Parlak’ın himayesinde gerçekleştirilecek 1. Ulusal Viyola Günleri’nde Turkish Viola Society Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Kerem Bahar, Başkan yardımcısı Prof. Beste Tıknaz Modiri, Prof. Burcu Yazıcı, Doç. Eren Tuncer, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Artemis Sis Balkız, Doç. Tayfun İlhan ve Can Okan’ın vereceği konserlerin yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece’nin moderatörlüğünde Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları, önemli yay yapımcısı Ufuk Güler’in sunum ve atölye çalışmaları, pilates eğitmeni Gülşah Haspolat’ın müzisyenler için beden egzersizleri çalışmaları, ülkemizin önemli akademisyen, eğitmen ve sanatçılarının bir araya geleceği panel, konferans ve çalıştaylar yer alacak.

İnternet üzerinden yayınlanması planlanan etkinlikler pandemiye göre sınırlı bir izleyici kitlesine de açık olacak.

Etkinliğin kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni, viyola sanatçısı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Kerem Bahar, Türkiye'nin ardından İtalya’da sürdürdüğü akademik kariyeri sonrasında, müzik alanında yeni platformlar oluşturma hayalleri için yurda döndüğünü söyledi.

Hayallerinden birinin ülkede viyola günleri düzenlenmesi olduğunu anlatan Bahar, "Hem ülkemiz hem üniversitemiz için, ülkemizdeki kültürel birikimi yurt dışına tanıtmak için yola çıktık ve 1. Ulusal Viyola Günleri’ni üniversitemizin katkılarıyla hazırladık" dedi.

Yurt dışındaki enstrüman topluluklarının bir ayağının Türkiye'de sürdürülmesinin önemine işaret eden Bahar, ülkede daha önce herhangi bir enstrümanla ilgili resmiyet kazanmış bir dernek, topluluk veya bu kapsamda düzenlenen bir gün olmadığını söyledi.

Bahar, 1968'de Almanya'da kurulan, bugün merkezi Kanada'da bulunan 19 üyeli International Viola Society'e (Uluslararası Viyola Topluluğu) Türkiye'nin 20. ülke olarak üye olduğunu belirterek, Türk Viyola Topluluğunun kuruluş sürecini şöyle anlattı:

"2019'da Uluslararası Viyola Topluluğu toplantılarının Polonya Poznan'da yapılan konferansına başvurdum. Türkiye'yi temsil etmek harika olacaktı ama ülkemizde böyle bir müzik veya viyola topluluğu olmadığı için Polonya üzerinden programa katılabildim. Bu bana çok dokundu ve üzdü. Kabul etmeleri güzeldi ama Türkiye adına kabul edilmek daha iyi olacaktı. Türk bestecilerinin eserlerini seslendirerek bir konser gerçekleştirdim orada. Türkiye'de müzik eğitim standartları, Türk müziğinin yapısı, kültürel ve sosyal yapısıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdim. Üniversitemizi anlattım, sonrasında topluluk 'Neden Türkiye ayağımız olmasın' diye teklif sundu. Orada çalışmalar yürütmeye başladım ve International Viola Society'de 19 ülkenin onaylamasıyla topluluğun 'Türkiye bölümü' yani başka bir ifadeyle 'ayağı' kuruldu. Burada alanında başarılı sanatçılarla bir yönetim kurulu oluşturduk ve çalışmalara başladık. Ardından da 1. Ulusal Viyola Günleri'ni tasarladık."

Etkinliğin dolu dolu geçeceğini anlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Etkinlik boyunca konserler devam edecek ve YouTube hesabından dileyen herkes canlı izleyebilecek, sonrasında ise konserler web sitesine konulacak. Etkinliğimiz, 19 ülkede de kendi talepleriyle canlı yayınlanacak. 7, 8 ve 9 Nisan'da öğleden sonra yapılacak viyola çalıştaylarının bir kısmını İngilizce gerçekleştireceğiz, hocalarımız İngilizce sunum yapacak. Programımızda üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun şekilde sadece klasik Batı müziği değil klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinde viyolanın kullanımına dair etkinlikler olacak.

İlk defa uluslararası bir müzik topluluğu Türkiye'yi kabul ederek Türkiye bölümü oluşturulmasına karar verdi. Bu etkinlik ülkemizdeki müzik eğitimi ve müzisyenlerimizin yurt dışına tanıtılabilmesi için çok önemli. Etkinliklere katılan hocalarımız sunumları İngilizce yaptıklarında, 19 ülkedeki konservatuvarlarda izlendiğinden kendilerini gösterme şansları olacak. Öğrenciler de ilerde yurt dışında bir hocayla çalışmak istediklerinde bu kayıtları kullanarak kendilerini ifade edebilecek."

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