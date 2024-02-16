Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e: Kararları derhal uygula
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Refah saldırısının ardından Filistinlilerin haklarını korumak için 'geçici tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasının gerektiğini' söyledi.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Refah saldırısının ardından 26 Ocak'taki kararlar uyarınca 'geçici tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasının gerektiğini' bildirdi. Mahkeme, Filistinlilerin haklarını korumak için ek acil önlemlere gerek görmediğini duyurdu.
Mahkeme, Gazze Şeridi'ndeki ve özellikle Refah'taki durumun 'tehlikeli' olduğunun altını çizdi.
Karar, Güney Afrika'nın başvurusuyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Refah kentine doğru genişletme planının Filistinlilerin haklarını korumak için ek acil önlemler gerektirip gerektirmediğini değerlendirmesini istemesinin ardından geldi.